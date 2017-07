Working Holiday Visa en España

Buenas, viajeros! En abril de este año recibimos las estupendas noticias de que nos vamos a incorporar al sistema de working holiday visa en Japon. Aunque las plazas son limitadas en este primer año, esperemos que se vayan ampliando su numero conforme pase el tiempo.

Creo que muchos tenemos dudas sobre como funciona este sistema y estamos a la espera de saber mas desde la embajada, y es que parece que muchos amantes españoles de Japon no se han enterado siquiera de esta tremenda noticia. 😮 Lo que podemos intuir por el numero limitado de las plazas es que la seleccion va ser estricta.

Yo misma tengo muchas preguntas planteandome si solicitar esta visa. Por donde empezar a buscar trabajo? Que ciudad seria la mejor? En mi humilde opinion probablemente Tokio, creo que asi lo voy a intentar. Como ya saben algunos he estado investigando un poco sobre alojamientos y descubri Stay&Tokyo, que podria ser una opcion muy viable ya que te permiten rentar apartamentos por un periodo largo o corto de tiempo. La facilidad de poder entrar y salir de Tokio con este metodo es una tranquilidad añadida. Ahora estoy pasando unas semanas aqui en Tokio y he podido hablar con el staff. Son muy simpaticos, me ayudaron a ubicarme dentro de la ciudad y responden de inmediato. Asi que pienso volver por aqui!

La escuela me consume mucho tiempo y no encuentro momento para hacer turismo, pero vivo en el centro y me he estado moviendo por la linea Yamanote, probablemente la mejor para moverse por Tokio. A ver si saco tiempo este fin de semana. Hasta otra!